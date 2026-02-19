El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, concluyó este miércoles una visita a Venezuela, donde se reunió con autoridades del Gobierno encargado liderado por Delcy Rodríguez. El objetivo: evaluar temas de seguridad y avanzar en la implementación del «plan de tres fases» del presidente Donald Trump para el país suramericano, según informó la embajada estadounidense en Caracas.

En su cuenta de X, la encargada de Negocios de EE. UU., Laura Dogu, detalló que Donovan dialogó con funcionarios interinos para «garantizar la estabilización y restauración de la seguridad», así como la recuperación económica y una transición hacia «una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática». Previamente, el general se reunió con su equipo de la Fuerza Conjunta, que vigila las instalaciones de la embajada, y con socios interinstitucionales.

El plan, impulsado por Washington tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero —durante un operativo militar estadounidense en Caracas y zonas aledañas—, divide la transición en tres etapas: estabilización y seguridad, reactivación económica, y consolidación democrática.

Donovan reiteró el compromiso de EE. UU. «con una Venezuela libre, segura y próspera, en beneficio del pueblo venezolano, de Estados Unidos y del hemisferio occidental».

Esta visita se produce una semana después del viaje del secretario de Energía, Chris Wright, quien firmó con Rodríguez un acuerdo energético a largo plazo, cuyos detalles aún no se divulgan.

El Gobierno de Rodríguez mantiene diálogos estrechos con Washington para restaurar relaciones diplomáticas —rotas desde 2019— y revitalizar la industria petrolera venezolana. Se espera más anuncios en las próximas horas.