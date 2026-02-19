Un grupo de familiares de presos políticos en Venezuela supera las 100 horas en huelga de hambre y exige al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, cumplir su promesa de liberar a «todos» los detenidos una vez aprobada la ley de amnistía, cuya discusión se aplazó por diferencias en un artículo.

Petra Vera, familiar de un preso en la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Zona 7 (este de Caracas), anunció que este jueves entregarán una carta a Rodríguez apelando a «su humanidad». «Hoy tenemos mujeres dando la vida por sus familiares, arriesgando su salud para salvar la de ellos», declaró a la prensa.

Quedan cuatro mujeres en huelga, de las diez que iniciaron el sábado, afectadas por descompensaciones, tensión alta, vómitos y fatiga. Vera lamentó la falta de comunicación oficial: «Es triste que no sientan dolor por estas madres y esposas». Además, denunció suspensión de visitas en Zona 7, que impide información sobre la protesta de presos iniciada el viernes.

El 6 de febrero, Rodríguez prometió liberaciones «a más tardar» el viernes pasado, tras aprobar la ley. Sin embargo, el Legislativo chavista postergó el segundo debate por un artículo que obliga a beneficiarios a presentarse ante tribunales. El sábado se excarcelaron 17 presos de Zona 7, según el propio Rodríguez.

Este proceso ocurre en el «nuevo momento político» anunciado por la mandataria encargada Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro por EE. UU. en enero. Familiares insisten en amnistía total y humanización con «este pueblo que también es suyo».