La crisis política peruana sumó este miércoles su octavo presidente en una década con la elección sorpresiva del congresista José María Balcázar (Perú Libre), quien obtuvo 64 votos frente a 46 de María del Carmen Alva en el pleno extraordinario del Congreso.

El abogado de 83 años, exjuez supremo sancionado por prevaricato y expulsado de un colegio de abogados por presunta malversación, reemplaza a José Jerí, destituido por tráfico de influencias. Asumirá hasta el 28 de julio, cuando ceda el mando al ganador de las elecciones del 12 de abril.

En un giro inesperado, Balcázar —del partido que llevó a Pedro Castillo al poder en 2021— recibió apoyo de sectores de derecha que desertaron de Alva, pese a sus polémicas: oposición al matrimonio infantil («ayuda psicológicamente») y proyectos contra lenguaje inclusivo. Insinuó indulto para Castillo, condenado a 15 años por autogolpe de 2022.

En su discurso inicial, prometió «transición democrática pacífica», elecciones sin dudas, continuidad económica y foco en seguridad ciudadana. Esta semana nombrará Consejo de Ministros amid cisma en fujimorismo y Renovación Popular, que se acusan de «entregar» el poder a la izquierda.