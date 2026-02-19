La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles una llamada con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con quien acordó reunirse «próximamente» en un encuentro binacional de jefes de Estado. No se precisó fecha, aunque días antes la Cancillería colombiana anticipó un posible viaje de Rodríguez a Bogotá esta semana.

En Telegram, Rodríguez detalló que la conversación busca avanzar en «temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad», fortaleciendo la cooperación y relaciones de respeto mutuo. «Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para nuestros pueblos», enfatizó.

El viernes pasado, la canciller colombiana, Laura Sarabia (actual al 2026), indicó a EFE que «es posible» la visita de Rodríguez, pendiente de agenda, y resaltó la «voluntad» bilateral. Petro había invitado a Rodríguez en enero, proponiendo un diálogo tripartito con EE. UU. para estabilizar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Sarabia valoró la continuidad de Rodríguez —exvicepresidenta de Maduro— por evitar «derramamiento de sangre y violencia callejera». Este pacto se enmarca en el «nuevo momento político» venezolano post-enero.