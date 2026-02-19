La escuela de samba Acadêmicos de Niterói, que rindió homenaje al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el sambódromo, fue rebajada este miércoles al quedar última entre las del Grupo Especial, con 264,6 puntos frente a los 270 de la ganadora Viradouro.

Ascendida el año pasado desde la Serie Oro, la escuela no obtuvo nota máxima en ningún rubro, incluyendo la temática sobre la vida de Lula desde su infancia nordestina hasta la Presidencia. Recibió las puntuaciones más bajas en disfraces, banda musical y temática. Lula presenció el desfile del domingo desde un palco.

El espectáculo generó polémica por una carroza con la «familia tradicional» en una lata de conservas, criticada por la oposición de derecha y evangélicos. La escuela denunció «persecución política» para «silenciarla». Antes del desfile, la derecha acusó campaña electoral anticipada de cara a octubre.

El Tribunal Electoral rechazó prohibir el homenaje, pero advirtió posible investigación futura, lo que llevó a Lula a pedir distancia a funcionarios y a que la primera dama, Rosângela, desistiera de participar. Niterói regresa a la segunda división en 2027.