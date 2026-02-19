El cantante colombiano Juanes reveló este miércoles su gira ‘Juanes World Tour 2026’, con más de 50 presentaciones en EE. UU., México, Costa Rica, Europa y Latinoamérica. Inicia el 2 de mayo en El Paso, Texas, y culmina el 20 de noviembre en Bogotá.

El tour combina éxitos clásicos con temas de su próximo álbum ‘JuanesTeban’, producido con Nico Cotton, que explora la dualidad entre luz-oscuridad, cumbia-rock y espiritualidad-romance. «Juanes es el artista universal; Teban, mi alter ego intrépido que revela verdades emocionales», explica en comunicado.

Ganador de 29 GRAMMY y Latin GRAMMY, y nombrado por Billboard «Mejor Artista Latino Rock/Pop del Siglo XXI», Juanes recibe este jueves el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria en Miami. Antes del tour, actúa en Viña del Mar (25 febrero), Vive Latino (14 marzo) y Madrid (1 marzo, con entradas agotadas).

La gira incluye 29 fechas en Norteamérica, paradas en Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí (México), festival en Costa Rica y Europa. Venta de boletos inicia el 19-20 de febrero. Este anuncio sigue sus cabezas de cartel en Puerto Rico y Barranquilla.