Unos 3.709 migrantes hondureños fueron deportados en enero de 2026, un 9,5% más (322 casos) que los 3.387 de igual mes de 2025, según informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) basado en el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras.

El 91,7% regresó desde EE. UU., 7,6% desde México y 0,7% desde Guatemala. El 97% son adultos y 3% niñas, niños y adolescentes (NNA). El 88% (3.273) recibió ayuda en el CAMR de San Pedro Sula, 4% (160) en CAMR Belén y 8% (276) en CAMR Omoa.

Honduras estima 1,8 millones de compatriotas en EE. UU., emigrados por violencia, desempleo y pobreza. Paralelamente, 1.596 migrantes irregulares entraron rumbo a EE. UU. (-80,9% frente al 8,341 de enero de 2025), con 76% cubanos, 9% ecuatorianos y 4% chinos.

De estos, 48% hombres, 35% mujeres y 17% NNA. La OIM destaca vulnerabilidad en flujos, pese a la caída drástica en tránsito norteño.