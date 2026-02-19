El Gobierno venezolano calificó este miércoles de «desesperado e irresponsable» el intento de Guyana por desvirtuar el Acuerdo de Ginebra de 1966 en la controversia del Esequibo, y reiteró que no reconocerá la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

En un comunicado publicado en Telegram, Caracas insistió en que «la única solución posible» reside en ese pacto internacional, que obliga a ambas partes a buscar un «arreglo práctico y mutuamente aceptable». Acusó a Guyana de violarlo con su demanda unilateral ante la CIJ, cuyas obligaciones son «incompatibles» con un fallo judicial.

Guyana respondió que defenderá su soberanía «por medios legítimos y pacíficos», confiando en la CIJ, y exhortó a Venezuela a respetar el proceso judicial y abstenerse de acciones que alteren la paz regional. Los comunicados coinciden con el 60 aniversario del Acuerdo de Ginebra.

La disputa abarca unos 160.000 km² ricos en petróleo y recursos, administrados por Georgetown desde el controvertido Laudo Arbitral de París de 1899, declarado nulo por Venezuela en 1962. El conflicto se agudizó con el referéndum venezolano de 2023 y elecciones regionales en Caracas el año pasado.

El Acuerdo de Ginebra, depositado en la ONU, prioriza la negociación pacífica sobre la base de la Carta de Naciones Unidas. Ambas partes mantienen posiciones firmes en este «nuevo momento político» venezolano.