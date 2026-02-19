Los feminicidios en Bolivia se duplicaron en menos de dos semanas, pasando de seis a doce casos desde el 1 de enero, según datos de la Fiscalía. Dos nuevas víctimas se registraron en el departamento de La Paz: Charazani y El Alto.

La mayoría (cinco) ocurrió en La Paz, seguida de dos casos cada uno en Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, más uno en Beni. En Charazani, una mujer de 47 años murió por asfixia mecánica; su esposo está prófugo. En El Alto, una de 36 años fue estrangulada en vía pública, confirmó el IDIF.

Desde 2013 rige la Ley 348 contra la violencia de género, que pena el feminicidio con 30 años sin indulto —máximo en Bolivia—. Feministas denuncian incumplimiento por falta de presupuesto y personal.

En 2025 se registraron 81 feminicidios, 29 infanticidios y 46.213 delitos bajo esta norma. Un intento de reforma «antihombres» del MAS en 2024 fue rechazado por activistas, que alertan campañas conservadoras.