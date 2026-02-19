La Confederación General del Trabajo (CGT), mayor central obrera argentina, confirmó este miércoles una huelga general de 24 horas contra la reforma laboral, que iniciará a medianoche si la Cámara de Diputados debate el proyecto este jueves, como está previsto.

«Vamos a hacer un paro por 24 horas a partir de las cero horas del día en que se trate este proyecto», anunció el secretario general Jorge Sola en conferencia de prensa. Su cosecretario Cristian Jerónimo advirtió a los diputados: «Tengan claro que representan los intereses del pueblo argentino».

La medida, calificada de «contundente» y que «parará la Argentina de una punta a la otra», responde al rechazo sindical por considerar la ley «inconstitucional». Sola señaló 400 puestos formales perdidos diarios y el cierre de más de 21.000 pymes desde diciembre de 2023, inicio de la gestión de Javier Milei.

Octavio Argüello, del triunvirato directivo, afirmó: «Si no somos escuchados, se profundizará el reclamo social; encabezaremos todos los de los trabajadores». Gremios del transporte adhieren, anticipando paralización total de servicios.

El proyecto, aprobado en el Senado el 12 de febrero amid protestas violentas, modifica indemnizaciones, vacaciones, horas extra y restringe huelgas, generando rechazo sindical y apoyo empresarial.