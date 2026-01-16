Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron a Jesús Alfredo Piñero Páez (29 años), presunto responsable del homicidio de José Luis Paredes (54), ocurrido en el sector Santa Rosa, municipio Girardot, estado Aragua. El director nacional del Cicpc, Douglas Rico, detalló que la víctima compartía tragos en su vivienda con Piñero y un sujeto apodado «Parquero».

La reunión derivó en discusión cuando Piñero, enterado de que Paredes guardaba dinero y pertenencias valiosas, le exigió revelar su ubicación. Ante la negativa de la víctima, el agresor tomó vidrios rotos y le propinó múltiples heridas punzocortantes en distintas partes del cuerpo, causándole la muerte. Piñero huyó del sitio, pero fue localizado y aprehendido por comisiones del Cicpc, quedando a órdenes del Ministerio Público.

Alias «Parquero», cómplice en la escena, permanece prófugo y es activamente buscado. Este suceso suma a la ola de homicidios por robo en zonas urbanas de Aragua, donde el consumo alcohólico suele escalar a violencia mortal. Autoridades intensifican patrullajes en Santa Rosa para prevenir fugas y esclarecer posibles nexos con bandas delictivas locales.