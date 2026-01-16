Robert Octavio Bordon Quintana, venezolano de 18 años, falleció la mañana de este martes en el Hospital General de Roraima (HGR), donde batallaba contra heridas de bala recibidas en un violento tiroteo el fin de semana en el barrio Alvorada. El joven, interceptado por dos hombres en motocicleta, recibió tres disparos en cuello, nalgas y zona íntima, según el parte policial.

Aunque gravemente herido, Bordon fue auxiliado por amigos que lo llevaron de urgencia al Pronto-Socorro Cosme e Silva. Allí extrajeron una bala, lo intubaron y, dada la gravedad, lo trasladaron a la UCI del HGR. A pesar de los esfuerzos médicos, no resistió las lesiones y se confirmó su deceso.

La Fuerza Táctica de la policía local acudió al escenario del crimen, pero hasta ahora no hay sospechosos detenidos.

Autoridades de Roraima mantienen la investigación activa para identificar a los motoqueros responsables de esta emboscada en una zona fronteriza frecuentada por migrantes venezolanos.

Este suceso suma a la ola de violencia en Boa Vista, donde tiroteos motoqueros han cobrado varias vidas jóvenes en los últimos meses, dejando en alerta a la comunidad migrante y residentes brasileños.