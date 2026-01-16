Un hombre de 43 años fue aprehendido este martes en el estado Cojedes por presunto abuso sexual contra una mujer de 70 años con Alzheimer, en un hecho ocurrida en la vereda Tres del sector Casas de Madera, municipio Tinaco.

El procedimiento lo realizaron funcionarios del Cuadrante de Paz P04 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes actuaron tras denuncia de una vecina que alertó sobre la agresión.

El sujeto, identificado como Manuel Salvador Morillo Cordero, fue sorprendido en flagrancia dentro de la vivienda de la víctima. Según el parte policial, el abusador aprovechó que la persona a cargo de la septuagenaria salió a realizar compras, momento en que cometió el acto contra la mujer enferma. Vecinos relataron haber oído ruidos extraños, lo que motivó la rápida intervención.

Al ser chequeado en el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL), Morillo Cordero presentó 13 registros policiales previos y estaba solicitado por la justicia por diversos delitos.

La PNB trasladó al detenido y puso el caso a la orden de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, que asumirá las investigaciones, incluyendo exámenes médicos forenses y testimonios para esclarecer la agresión en esta zona rural de Cojedes.

Este suceso resalta vulnerabilidades de adultos mayores con demencia en comunidades apartadas, donde la soledad temporal facilita delitos oportunistas. Autoridades llaman a extremar vigilancia comunitaria ante reincidentes con prontuario extenso.