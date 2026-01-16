El circuito de carreras de la localidad belga de Spa-Francorchamps reforzará su oferta hotelera con un establecimiento de cinco estrellas y 68 habitaciones que ofrecerá estancias con vistas a la mítica subida de Raidillon y a la curva de La Source.

El proyecto conlleva una inversión privada de 30 millones de euros proveniente de la empresa británica Escapade, que ha acometido un proyecto similar en el circuito inglés de Silverstone, informó hoy el diario belga Le Soir.

Por su parte, el nuevo hotel de Spa tiene previsto abrir sus puertas en 2028. Tendrá un espacio de recepción al pie de Raidillon y otros con vistas a La Source y a la recta de salida que la precede.

Diversidad de ingresos

El complejo servirá para diversificar ingresos y pretende funcionar como argumento para convencer a los organizadores del campeonato de Fórmula Uno de mantener a Spa en el Mundial.

La secuencia de curvas rápidas con verticalidad y visibilidad limitada de Eau Rouge-Raidillon es una de las más icónicas del deporte motor.

En la recta de Kemmel situada al salir de esa secuencia, el finlandés Mika Häkkinen realizó en 2000 un legendario adelantamiento al alemán Michael Schumacher, quien cuatro años más tarde conquistó en Spa su séptimo título de campeón mundial.

El mítico circuito tiene previsto celebrar su próxima carrera de Fórmula 1 el próximo mes de julio y tiene firmado que haya Gran Premio en al menos cuatro de las próximas seis temporadas, pero no en todas.

«Seamos muy claros: el núcleo de la actividad de Spa-Francorchamps sigue estando, evidentemente, centrado en lo que ocurre en la pista y eso no va a cambiar», aseguró a ese diario el director del circuito, Amaury Bertholomé.

En 2025, la infraestructura deportiva facturó veinticuatro millones de euros, de los que tres millones provinieron de subvenciones públicas, lo que supone un alza de más de un tercio de ingresos desde 2022, sin contar las ayudas públicas.

Generar fondos propios

El circuito de Spa, que celebró su primera carrera en 1922, espera ser plenamente operativo con fondos propios en 2029.

Desde 1924, ese recinto situado en las Ardenas belgas celebra las legendarias 24 Horas de Spa-Francorchamps, una de las carreras de resistencia más antiguas del mundo, y acoge grandes premios de Fórmula Uno desde que se inauguró la competición en 1950.

Su trazado moderno consta de 7 kilómetros con importantes cambios de altitud combinados con curvas rápidas y lentas, y se considera uno de los circuitos más emblemáticos de las carreras automovilísticas, frecuentemente vinculado a carreras con lluvia.