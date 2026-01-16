En la urbanización Villa Alianza y Las Cornizas, parroquia Cachamay, los cortes eléctricos no programados entre ocho y doce horas han convertido el servicio en lotería mortal, con fluctuaciones que queman electrodomésticos y ponen en riesgo a adultos mayores dependientes de climatización médica. Negocios del centro comercial homónimo y locales cercanos acumulan pérdidas cuantiosas, mientras el voltaje desbocado, superando los 220V al reconectarse, destruye neveras, televisores y equipos esenciales.

En recorrido por las calles, residentes de Villa Alianza, Villa Colombia, Villa Antillana, Las Cornizas y Villa Brasil coinciden en el calvario compartido. Margarita, vecina afectada, relata que el miércoles más de ocho horas estuvieron sin luz: «Desconocemos la causa de fluctuaciones y apagones repentinos que provocan daños masivos en aparatos». Juan, otro lugareño, describe la rutina: «Los cortes son repetitivos a toda hora; Salimos corriendo a desenchufar todo para evitar picos que superan el voltaje estándar. A veces regresa de golpe y todo humea».

Piden explicación

Dueño de uno de los locales del Centro Comercial Villa Alianza quien pidió el anonimato por temor, clama explicaciones a Corpoelec, dice: «generamos pérdidas enormes; pagamos facturas, impuestos y proveedores sin ingresos por estos cortes eternos». Otro residente enfatiza el drama humano: «Aquí predominan tercera edad y adultos mayores que necesitan aire acondicionado por sus patologías, pero los apagones agravan su calidad de vida».

«Mari de Pini», con más de 50 años en la zona tras llegar de Maracaibo, su esposo fue un reconocido empresario de la construcción, degustaba un cafecito con leche en el centro comercial tras otro apagón prolongado cuando fue abordada por el periodista.

Madre de cuatro hijos, afirma: «En tiempos pasados ignorábamos los cortes; ahora vivimos angustia, rezando para que no fallen de noche». Agrega cadena de males: «Sin luz, se va el agua para quienes usamos tanques subterráneos; es un problema grave adicional».

Perjudicados exigen a Corpoelec corregir fluctuaciones, picos de sobretensión y fallas que duran horas excesivas, salvando la salud de ancianos y la economía local en este bastión de Puerto Ordaz, donde la oscuridad amenaza con romper la resistencia comunitaria.