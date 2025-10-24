La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, reiteró este jueves el compromiso del Gobierno de Gustavo Petro para seguir «armonizando las relaciones» con Estados Unidos, luego de reunirse en Bogotá con el encargado de Negocios estadounidense, John McNamara, en medio de la crisis diplomática bilateral.

«El encuentro se centró en un diálogo franco, donde la ministra de Relaciones Exteriores resaltó la importancia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conozca de cerca la realidad colombiana, especialmente el compromiso del país en la lucha contra el narcotráfico y sus avances y logros», afirmó la Cancillería en un comunicado.

La reunión contó también con la participación del embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, y el viceministro de Defensa, Javier Andrés Baquero.

Horas antes, el presidente Gustavo Petro calificó de «calumnias» e «insultos» las declaraciones de Donald Trump contra Colombia.

Trump había llamado a Petro «matón y mal tipo» que, según él, «fabrica muchas drogas», en medio de la creciente tensión entre Washington y Bogotá por la guerra contra el narcotráfico, la cual se ha extendido a aguas del Caribe y, más recientemente, al Pacífico.

Desde agosto pasado, el Pentágono ha atacado al menos nueve lanchas en el Caribe y Pacífico, en una operación antidrogas que ha dejado alrededor de treinta muertos.

«Estas maniobras (bombardeos a lanchas) violan el derecho internacional. Estados Unidos está cometiendo ejecuciones extrajudiciales con estas acciones», afirmó Petro en rueda de prensa con medios internacionales en la Casa de Nariño, un día después de que EE.UU. anunciara dos nuevos ataques en el Pacífico, cerca de la costa colombiana.