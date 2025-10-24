El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que México está siendo «controlado por los carteles», aunque aclaró que tiene mucho respeto por su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

«México está controlado por los carteles. Respeto mucho a la presidenta; es una mujer extraordinaria y muy valiente, pero México debe defenderse de esa situación», dijo Trump en la Casa Blanca durante una rueda de prensa.

El mandatario también mencionó a Colombia, afirmando que allí se están produciendo «cantidades de cocaína que no habíamos visto antes».

Estas declaraciones surgieron en respuesta a una pregunta de un periodista sobre las comparaciones que hizo el secretario de Guerra, Pete Hegseth, entre los carteles del narcotráfico y grupos terroristas como el Estado Islámico y Al Qaeda.

Hegseth explicó que la cantidad de carteles ha disminuido porque «saben que serán detenidos» y acusó a la administración del expresidente Joe Biden de facilitar el ingreso del narcotráfico.

Al comenzar su segundo mandato, Trump designó a los principales carteles mexicanos, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como grupos terroristas.

En las últimas 24 horas, Estados Unidos ordenó dos ataques contra supuestas lanchas del narcotráfico en el Pacífico oriental, en aguas internacionales cercanas a la costa colombiana, en un esfuerzo por expandir su campaña militar iniciada hace dos meses en el Caribe cerca de Venezuela, bajo la justificación de combatir el tráfico de drogas.