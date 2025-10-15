En Colombia, las autoridades investigan un posible plan criminal que buscaría atentar contra la vida de la precandidata presidencial Paloma Valencia, la representante a la Cámara Catherine Juvinao y el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez.

La Defensoría del Pueblo manifestó este martes 14 de octubre su preocupación ante el gravísimo riesgo para la vida y la integridad de estas personas, así como para la democracia colombiana.

La senadora Valencia, precandidata por el Centro Democrático, y Juvinao, perteneciente a Alianza Verde y destacada crítica del gobierno de Gustavo Petro, han visto reforzados sus esquemas de seguridad junto al contralor Rodríguez, quien desempeña un rol crucial en el control estatal.

Fuentes oficiales indican que estas amenazas tendrían el propósito de generar un ambiente de inestabilidad política y atribuir responsabilidad al Gobierno nacional. Según información preliminar, la posible participación de exmiembros de la fuerza pública estaría siendo investigada.

Unidad Nacional de Protección

A raíz de esta situación, la Unidad Nacional de Protección adoptó medidas inmediatas para aumentar la seguridad de los afectados. El Gobierno y autoridades de los organismos de seguridad trabajan en conjunto con la Defensoría para esclarecer y judicializar a los responsables.

Este caso se enmarca en un contexto de crecientes ataques contra líderes políticos y periodistas en Colombia, como el atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay, quien falleció luego de un intento de magnicidio durante sus actividades proselitistas.

La situación ha motivado un llamado firme a la unidad institucional, el respeto a los derechos fundamentales y la protección de quienes ejercen roles políticos y de control en el país, pilares indispensables para la democracia colombiana.