El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes 14 de octubre como un “acto económicamente hostil” la decisión de China de suspender la compra de soja estadounidense, producto clave para los agricultores estadounidenses. En respuesta, Trump amenazó con terminar ciertos negocios con China, incluyendo la importación de aceite de cocina y otros productos, anunciando su determinación en su red social Truth Social .

Trump destacó que EE.UU. tiene la capacidad de producir su propio aceite de cocina sin necesidad de importarlo de China, país que en 2024 fue su principal exportador de este insumo con una participación del 43 % en las toneladas destinadas a exportación, totalizando casi 390 millones de dólares en importaciones.

Las tensiones comerciales se han exacerbado tras la imposición de aranceles por parte de China sobre la soja estadounidense, que ha reducido las ventas a 5,9 millones de toneladas en 2025, una caída significativa respecto a las casi 26,5 millones del año previo. Pekín ha diversificado su abastecimiento con soja proveniente de Brasil y Argentina, lo que ha afectado gravemente el mercado agrícola estadounidense.

Controles aduaneros

Recientemente, Trump impuso un arancel del 100% sobre todos los productos provenientes de China en represalia por el aumento de controles aduaneros anunciado por el Gobierno chino, lo que llevó a un enfriamiento de la relación comercial entre ambas potencias.

Previamente, Trump y el presidente chino Xi Jinping habían acordado un acuerdo preliminar que incluía permitir que TikTok siguiera funcionando en Estados Unidos y planearon una reunión en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) a finales de octubre en Corea del Sur. Sin embargo, tras la escalada comercial, Trump declaró que no se reuniría con Xi en aquella ocasión.

Este conflicto representa un aumento notable en las tensiones económicas internacionales, con repercusiones directas en los mercados agrícolas, energéticos y comerciales globales.