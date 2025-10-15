La selección indígena femenina Sub-17 del estado Bolívar selló su pase a la final de los Juegos Indígenas al vencer de manera contundente 4-0 a su similar de Anzoátegui, en la tercera jornada del torneo que se desarrolla en Cabudare.

La delantera Oriana López fue la gran figura del compromiso al marcar un doblete, mientras que Kendy González y Crisol Pérez también se hicieron presentes en el marcador para completar la goleada del conjunto bolivarense.

Bolívar abrió el marcador apenas al minuto 10, tras un tiro libre ejecutado por Yelimar Centeno, quien envió un centro preciso al área que Crisol Pérez aprovechó tras una mala salida de la guardameta rival para colocar el 1-0.

La segunda anotación llegó al 52’, nuevamente con protagonismo de Centeno, quien centró para Oriana López, y esta, en el mano a mano, definió con categoría para el 2-0.

Cinco minutos más tarde, al 57’, Bolívar amplió la ventaja luego de una presión alta que terminó en robo de balón por parte de Kendy González, quien filtró el pase para López. La atacante no perdonó y con un remate de pierna derecha colocó el 3-0.

El cuarto y definitivo tanto llegó al 64’, cuando González remató con fuerza y precisión para sentenciar el partido y confirmar la clasificación de Bolívar a la gran final del certamen.

La final se disputará este miércoles a las 3:00 de la tarde, donde Bolívar buscará revalidar su título ante la selección de Zulia.