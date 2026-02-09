La selección femenina sub-20 de Colombia ganó este domingo por 1-0 a la de Venezuela en su segunda aparición en el Campeonato Sudamericano de la categoría gracias a un golazo de la Maithé López cuando el partido expiraba.

López estaba extenuada y había pedido ser sustituida, pero mientras su reemplazo aguardaba en la línea para ingresar a los 81 minutos la delantero hizo un último esfuerzo para buscar un balón filtrado, regatear a una defensora venezolana con un gran gesto técnico y rematar con potencia al primer palo desde fuera del área.

Con el triunfo, Colombia alcanzó los 4 enteros y trepó a la cima de la clasificación del grupo A, donde ahora comparte el liderato con Paraguay, que hoy descansó, y Uruguay, que esta jornada se impuso por 0-1 a Chile.

El único gol de este último partido lo anotó la mediocampista Antonella Cordero en el primer minuto añadido del primer tiempo con un remate desde fuera del área.

El torneo, que reparte 4 cupos para el Mundial de la categoría de septiembre próximo en Polonia, continuará este lunes con los partidos del Grupo B: Ecuador-Bolivia y Argentina-Perú.