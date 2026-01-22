El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, rechazó este miércoles la «tasa de seguridad» del 30% que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa aplicó a importaciones colombianas, tildándola de «agresión económica» que rompe la integración regional.

Palma expresó en X: «Rechazamos la medida arancelaria impuesta por Ecuador». Noboa justificó la decisión por «falta de reciprocidad» de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pese a un déficit comercial ecuatoriano superior a $1.000 millones anuales y esfuerzos de cooperación.

Ecuador reclama acciones firmes contra grupos criminales en la frontera de 586 km. En 2025, decomisó 214,5 toneladas de droga (vs. récord de 294,6T en 2024). Colombia, bajo Gustavo Petro (2022-2026), presume superar 3.500T incautadas al fin de mandato.

Comercialmente, Ecuador fue el 6° destino de exportaciones colombianas (enero-noviembre 2025): $1.673M en químicos, alimentos, combustibles y vehículos (3,7% del total).

Crisis energética y represalias

Palma recordó el apoyo colombiano en la sequía 2024, que afectó hidroeléctricas como Coca Codo Sinclair y Mazar (1.700 MW). Colombia exportó hasta 450 MW sostenidos (90% capacidad). «Previendo déficits, habilitamos ventas privadas binacionales; he ordenado desmontarla», anunció.

La escalada tensiona relaciones andinas, con Noboa exigiendo «compromiso real» contra narcotráfico y minería ilegal para levantar la tasa.