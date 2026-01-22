Javier Milei, Presidente de Argentina habla durante su Discurso Especial en la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, 21 de enero de 2026. La cumbre de 2026, que se celebra del 19 al 23 de enero bajo el tema 'Un espíritu de diálogo', reúne a líderes políticos globales, ejecutivos corporativos y científicos para abordar los desafíos internacionales. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Al menos 35 de 50 líderes invitados aceptaron unirse a la Junta de la Paz impulsada por Donald Trump, que se firma este jueves en Davos para resolver conflictos globales, desde Gaza hasta Ucrania; Francia, Noruega y Suecia rechazan, mientras Rusia, Brasil y España evalúan.

Israel, revisor de alto el fuego Gaza, Egipto (Sisi), Turquía (Erdogan), Arabia Saudí, Catar, EAU. Latinoamérica: Argentina (Milei), Paraguay (Peña). Otros: Azerbaiyán, Pakistán (nominaron a Trump al Nobel). Mayoría alineada con Washington; aporte voluntario de $1.000M para asiento permanente.

Trump preside con veto único, incluso post-mandato. Comité ejecutivo: Marco Rubio (EE.UU.), Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, Robert Gabriel, Ajay Banga (Banco Mundial).

Rechazos y cautelas

Francia, Noruega y Suecia ven socave a ONU; Trump amenaza aranceles 200% a vinos franceses y critica Nobel 2025. China «respondió» inclinándose al rechazo. Rusia elogia, negocia Ucrania. Brasil (Lula) y España analizan; UE espera cumbre jueves.

Inicialmente para Gaza (tras ofensiva israelí), se amplía como «anti-Consejo de Seguridad ONU». Trump: «Podría reemplazarla, pero ONU tiene potencial».

¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!

Facebook X Instagram WhatsApp Telegram Google Play Store

 

ARTÍCULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR