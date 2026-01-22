Al menos 35 de 50 líderes invitados aceptaron unirse a la Junta de la Paz impulsada por Donald Trump, que se firma este jueves en Davos para resolver conflictos globales, desde Gaza hasta Ucrania; Francia, Noruega y Suecia rechazan, mientras Rusia, Brasil y España evalúan.
Israel, revisor de alto el fuego Gaza, Egipto (Sisi), Turquía (Erdogan), Arabia Saudí, Catar, EAU. Latinoamérica: Argentina (Milei), Paraguay (Peña). Otros: Azerbaiyán, Pakistán (nominaron a Trump al Nobel). Mayoría alineada con Washington; aporte voluntario de $1.000M para asiento permanente.
Trump preside con veto único, incluso post-mandato. Comité ejecutivo: Marco Rubio (EE.UU.), Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, Robert Gabriel, Ajay Banga (Banco Mundial).
Rechazos y cautelas
Francia, Noruega y Suecia ven socave a ONU; Trump amenaza aranceles 200% a vinos franceses y critica Nobel 2025. China «respondió» inclinándose al rechazo. Rusia elogia, negocia Ucrania. Brasil (Lula) y España analizan; UE espera cumbre jueves.
Inicialmente para Gaza (tras ofensiva israelí), se amplía como «anti-Consejo de Seguridad ONU». Trump: «Podría reemplazarla, pero ONU tiene potencial».
