El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles en Davos (Suiza) que su homólogo ruso, Vladímir Putin, ha aceptado su invitación para formar parte de la Junta de Paz, órgano concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que se ampliará a otros conflictos globales.

«Fue invitado y aceptó. Muchas personas han aceptado. Creo que no conozco a nadie que no haya aceptado. Va a ser genial», dijo en declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, donde fue el orador principal en el Foro Económico Mundial (WEF).

Trump defendió la incorporación de Putin, argumentando que quiere incluir «a todo el mundo» y «a todas las naciones en las que la gente tiene el control» y «el poder, para que nunca tengamos ningún problema».

Admitió, no obstante, «que hay algunas personas controvertidas en él. Pero son personas que hacen el trabajo. Son personas que tienen una influencia tremenda».

Aseguró que la Junta de Paz será la «más prestigiosa de la historia» y «va a hacer mucho del trabajo que deberían haber hecho las Naciones Unidas», pero también trabajará con la ONU.

«La Junta de Paz va a ser especial. Vamos a tener paz. Empezó con Gaza, Oriente Medio. Tenemos paz en Oriente Medio, una paz tremenda en Oriente Medio. Nadie pensaba que eso fuera posible. Y eso ocurrió al eliminar la amenaza nuclear de Irán. Sin eso, nunca habría podido ocurrir», afirmó.

50 jefes de Estado

«Este es el mejor consejo que se ha reunido jamás y todo el mundo quiere formar parte de él», insistió.

Al menos 35 de los alrededor de 50 jefes de Estado y de Gobierno invitados han aceptado ya unirse a la Junta de Paz, informó este miércoles la Casa Blanca, sin detallar la lista completa—aunque la mayoría son aliados de Washington.

La iniciativa ha sido rechazada por Francia, Noruega y Suecia, mientras Rusia, Brasil o España la analizan. Trump presidirá este jueves, en los márgenes del WEF, el acto de firma para constituirla formalmente, ante la falta de apoyo de la ONU a sus planes para resolver guerras.