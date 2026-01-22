La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este miércoles con gobernadores y alcaldes del país tras asumir el cargo, luego del ataque militar de Estados Unidos que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro.

«Nos toca a nosotros batallar por Venezuela, no podemos desmayar hermanos, hermanas, no podemos entregarnos», señaló Rodríguez en el primer Consejo Federal de Gobierno del año, que reúne a autoridades regionales de chavismo y oposición, transmitido por VTV.

La líder insistió en priorizar el bienestar de los venezolanos. Rodríguez, exvicepresidenta, asumió el Ejecutivo por convocatoria del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York.

Anunció que los ingresos nacionales crecerán un 37% en 2026, gracias a acuerdos con la Casa Blanca para vender crudo venezolano. «Estos recursos impactarán las regiones. Ustedes van a tener más para su gestión, que sé que lo necesitan», afirmó.

La distribución se mantiene como en 2025: 53% para comunas, 29% para gobernaciones, 15% para alcaldías y 3% para fortalecimiento institucional.

Este martes, Rodríguez reportó 300 millones de dólares entrantes, días después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacara un pacto por 500 millones—EE.UU. comercializará 50 millones de barriles y gestionará fondos antes de transferirlos.

Leavitt elogió que el Gobierno de Rodríguez cumpla «todas las exigencias» de la Administración Trump.