La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este miércoles al menos 12 cambios en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), renovando comandantes de Zonas (Zodi) y Regiones de Defensa Integral (Redi), confirmó el comandante estratégico operacional, general Domingo Hernández Lárez, vía Telegram.
Nombramientos clave incluyen:
Mayor general Pablo Lizano Colmenter: Redi Los Andes (Mérida, Táchira, Trujillo; oeste, fronterizo).
Mayor general Erasmo Ramos Iriza: Redi Oriental (Anzoátegui, Monagas, Sucre; noreste costero).
General de división Rufo Parra Hernández: Zodi Miranda (centro, vecino Caracas).
General de división Miguel Chacín Socorro: Zodi Delta Amacuro (noreste).
General de división José Freitas Gómez: Zodi Yaracuy (oeste).
General José Caldera Vivas: Zodi Monagas (este).
General de división Gustavo Belizario Sánchez: Zodi Barinas (oeste).
General de división Carlos Augusto Bastidas: Zodi Táchira (frontera oeste).
General de división Francisco Sánchez Carballo: Zodi Aragua (centro).
General de división José Herrera Duarte: Zodi Falcón (noroeste).
Vicealmirante Juan Solórzano Araujo: ZODIMAR Oriental.
Vicealmirante Uldren Gedde Díaz: ZODIMAR Occidental.
Primeros ajustes castrenses de Rodríguez desde su asunción (5/01), tras operación EE.UU. (3/01) que capturó a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York.
El 6/01, removió al jefe de seguridad de Maduro Javier Marcano Tábata, designando a Gustavo González López en Guardia Presidencial y DGCIM. Nuevos ministros: Miguel Ángel Pérez Pirela (Comunicación), capitán Juan Escalona (Despacho Presidencia), Calixto Ortega (Economía sectorial y Centro Inversión Productiva).
