El partido opositor venezolano Un Nuevo Tiempo (UNT), con siete diputados en la Asamblea Nacional (AN), celebró este miércoles la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), cuya primera discusión inicia este jueves, como puerta abierta a empresas petroleras globales.

El vicepresidente de UNT, diputado Luis Emilio Rondón, afirmó en conferencia de prensa que la industria petrolera venezolana «requiere una alta dosis de inversión» que el país no tiene actualmente. «Para que se produzcan esas inversiones—que favorecerán la economía de todos—es indispensable la participación de empresas petroleras del mundo», expresó.

UNT aboga por «abrir las compuertas a la iniciativa privada y disminuir la voracidad fiscal» en un sector que representa el corazón económico del país, con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

Rondón criticó la reforma de 2006, impulsada por Hugo Chávez, por su «gravamen contraproducente» que provocó la fuga de majors petroleras. Propone una «revisión profunda» para reglas claras, participación privada al 100%, modificación de «márgenes matemáticos» y manejo «transparente y técnico»—sin asfixiar la soberanía sobre el petróleo.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, anunció el martes que la reforma busca «favorecer y proteger la inversión extranjera», con probable debate inicial mañana en el Parlamento unicameral.

Es una de 12 propuestas del Ejecutivo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió hace dos días tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por EE.UU. el 3 de enero. Donald Trump ha expresado interés en revitalizar las infraestructuras petroleras venezolanas.