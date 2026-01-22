Gabriela Rivadeneira, flamante presidenta del partido correísta Revolución Ciudadana (RC), elogió las «políticas humanistas» de México y Brasil como antídoto al «avance fascista» en América Latina, durante una entrevista con EFE.

Rivadeneira, quien asumió el cargo el 18 de enero en reemplazo de Luisa González —con participación virtual del expresidente Rafael Correa—, asumió desde el exilio en México, donde estuvo asilada seis años. «Hay hojas de ruta claras: América Latina mejora su calidad de vida en 2025 gracias a Brasil de Lula da Silva y México de Claudia Sheinbaum, gobiernos de izquierda profundamente humanistas», afirmó. «Hay que fortalecer el humanismo frente a toda condición fascista en esta región».

La dirigente describió como «doloroso» observar gobiernos de derecha en Ecuador, gobernados por una oligarquía que ha convertido al Estado en «una empresa», en alusión al presidente Daniel Noboa, hijo del magnate bananero Álvaro Noboa. Advirtió que el reto es identificar al «verdadero enemigo» en la disputa por el poder, más allá de la derecha conservadora tradicional.

Sobre Venezuela y Delcy Rodríguez

Rivadeneira evitó pronunciarse directamente sobre el acercamiento entre la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y Donald Trump, señalando que «se va esclareciendo». Defendió a Rodríguez, a quien conoce personalmente, como una líder «inteligente y estratega» clave para sostener la economía pese al «bloqueo criminal» de medidas unilaterales. «No se pueden equiparar simpatías personales con invasiones o bombardeos», acotó.

El correísmo, principal fuerza opositora en Ecuador, busca reposicionarse ante elecciones futuras en un contexto de polarización regional.