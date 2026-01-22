Las ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Provea alertaron este miércoles sobre la falta de información del paradero de José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), a 50 días de su detención, pese al anuncio de excarcelaciones del 8 de enero.

JEP publicó en X que no hay datos oficiales sobre el sitio de reclusión, salud ni cargos contra Torres, de 74 años con patologías que requieren medicación diaria. «Esta falta absoluta de información es una grave violación de derechos humanos y se ajusta a la definición de desaparición forzosa», afirmaron, destacando que fue detenido sin orden judicial.

Provea exigió garantizar la libertad sindical y la liberación inmediata de dirigentes detenidos arbitrariamente. Ambas difundieron un video de Manuel Torres, hijo del líder, quien relató: «Hemos oído a mi padre gritar su nombre al abrirse la puerta de su celda en El Helicoide, pero se nos niega confirmación oficial». Recordó su rol en diálogos sociales bajo el Convenio 26 de la OIT.

Excarcelaciones

El 8 de enero, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento chavista, anunció la liberación de «un número importante» de detenidos. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) verificó 166 excarcelaciones, mientras Foro Penal confirmó 143 hasta el lunes. Sin embargo, PUD estima 946 presos políticos restantes y Foro Penal 777; autoridades no detallan identidades ni condiciones.

Torres era clave en mesas de diálogo con el Gobierno, lo que agrava las preocupaciones por su integridad en un contexto de tensiones laborales post-electorales.