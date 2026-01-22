El presidente transitorio de Perú, José Jerí, denunció este miércoles un complot para desestabilizar el país tras revelarse vídeos de encuentros semiclandestinos con el empresario chino Zhihua «Johnny» Yang, dueño de un chifa y tienda visitados por el mandatario.
Ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Jerí —quien cumple 100 días reemplazando a Dina Boluarte (2022-2025)— exigió identificar autores: «Quiero saber quién está detrás y su objetivo real». Negó mentir y minimizó visitas como «cotidianas», no «maliciosas».
26 diciembre: Encapuchado cerca de medianoche, con ministro del Interior Vicente Tiburcio, cenó en chifa de Yang (contratista estatal). «No fue organizado; si fuera irregular, no iría con escolta ni invitaría», defendió. Pidió perdón por capucha.
6 enero: Visitó tienda clausurada horas antes por municipalidad, para comprar caramelos y cuadros.
Jerí tachó filtraciones televisivas de «trampa»: soltadas progresivamente, omiten visitas previas. «No dimito; hay ánimo de manipulación para que ceda presiones electorales», afirmó.
En medio de proceso electoral, acusa intento de romper su «imparcialidad». Yang tiene orden de arresto domiciliario. Jerí reitera objetividad pese a presiones.
