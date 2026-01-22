Dos hermanos de 9 y 14 años perdieron la vida de manera instantánea la mañana del martes 20 de enero en la recta de Ayarí, municipio Fernández Feo del estado Táchira, tras ser embestidos por una gandola.

Según testigos presenciales, los menores se desplazaban en una motocicleta cuando el vehículo pesado los impactó de frente. Uno de los niños estudiaba en la Escuela Básica Nacional «Rufino Blanco Fombona» de la zona, lo que ha conmovido a la comunidad educativa local.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Tránsito acudieron rápidamente al lugar para acordonar la vía y recolectar evidencias. El conductor de la gandola quedó detenido en flagrancia mientras se esclarecen las circunstancias del accidente, que preliminarmente se atribuye a posible exceso de velocidad en esta recta conocida como punto crítico por su alta velocidad y tráfico de pesados.

Este suceso se suma a la problemática vial de Táchira, que en 2025 registró más de 250 fallecidos por siniestros según el Observatorio Venezolano de Seguridad Vial, con énfasis en colisiones entre motos y camiones en vías como Ayarí. Autoridades locales han reiterado llamados a respetar límites de velocidad y usar cascos en menores.

Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y notificar a los familiares, quienes reciben apoyo psicológico de Protección Civil.