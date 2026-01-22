El Gobierno venezolano excarceló a Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González, quien regresó a casa esta madrugada tras 380 días de detención arbitraria, según informó su esposa Mariana González de Tudares en su perfil de X.

«Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada», escribió González de Tudares.

Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025 –tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato–, junto al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial Enrique Márquez, liberados previamente.

La excarcelación se enmarca en una serie de liberaciones graduales de presos políticos, impulsadas desde que Estados Unidos capturó a Maduro por presuntos delitos de narcoterrorismo y Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina.

Excarcelación

«Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de un año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho», añadió la esposa, quien agradeció al equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Panamá por su seguimiento humanitario.

González de Tudares extendió su solidaridad a «todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos».

Tudares es yerno de Edmundo González, exiliado en España y reconocido por parte de la comunidad internacional como ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024, comicios que Maduro se adjudicó.