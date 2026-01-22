AME4973. LA HABANA (CUBA), 13/01/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de Cuba que muestra a su mandatario, Miguel Díaz-Canel, firmando un libro de condolencias este martes, en la Embajada de Venezuela en Cuba en La Habana (Cuba). Díaz-Canel firmó un libro de condolencias de los fallecidos en Venezuela tras el ataque de Estados Unidos que culminó con la captura del mandatario de ese país, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores. EFE/ Presidencia de Cuba /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

 El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que le expresó a la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la decisión de «continuar fortaleciendo» las relaciones bilaterales, tras la captura del líder chavista Nicolás Maduro el pasado 3 enero.

Díaz-Canel confirmó en un mensaje en redes sociales que conversó por teléfono con Rodríguez, a quien le manifestó «la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación».

«Reiteré nuestra enérgica condena a la agresión militar de EEUU y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y la compañera Cilia Flores», agregó el gobernante cubano.

También «le manifesté nuestro respaldo y solidaridad con la Patria de Bolívar y Chávez, su pueblo y el gobierno bolivariano».

El jefe de Estado insular no ofreció más detalles de la mencionada llamada telefónica, ni si hablaron sobre otros temas.

