Renato Núñez tuvo una cita con la historia. Otra más en su carrera en la LVBP. El slugger, codueño del récord de jonrones en una ronda eliminatoria, agregó una nueva página dorada a su trayectoria, convirtiéndose en el primer bateador en los registros del circuito que conecta dos Grand Slams en un mismo juego, contando cualquier fase del torneo, que cumple sus 80 años.

El Jugador Más Valioso de la temporada anterior, con la memorable actuación de la noche, recobró su versión más letal, impulsando el triunfo de Navegantes del Magallanes 12-2 contra Bravos de Margarita, para completar la barrida en la serie de dos desafíos en el Stadium Nueva Esparta.

Núñez, quien también, con sus ocho carreras empujadas igualó la marca absoluta de todas las instancias en la LVBP, fue la bujía del cuarto triunfo seguido del Buque, que ahora juega para récord positivo por primera ocasión en el actual Round Robin semifinal y se mantiene igualado con Águilas del Zulia en el tercer lugar de la tabla de clasificación, a solo medio juego de distancia de Cardenales de Lara, su próximo rival.

Turnos de Renato Núñez

El valenciano, alineado como inicialista y octavo bate, despachó el primero de sus vuelacercas con bases llenas en el primer inning, contra el derecho Adrián Luna, en cuenta de 2-2. Fue el 7-0 en la pizarra en medio de un robusto racimo de ocho carreras, que inclinó la balanza desde muy temprano en el encuentro.

Ya en el séptimo episodio, Renato Núñez cerró la cifra de rayitas del navío con su segundo Grand Slam. Esa vez fue ante el zurdo Luis Amaya, de nuevo en conteo de 2-2, luego de golpearse el tobillo izquierdo con un foul.

Con ese segundo bambinazo, a su vez, el recio toletero se convirtió apenas en el quinto jugador que compila un desafío de ocho remolcadas en postemporada, luego de Gonzalo Márquez, Kevin Bass, Jeff Grotewold y Robert Pérez, de acuerdo con Quality Beisbol.

El ganador

La histórica jornada de Renato Núñez apoyó la labor del abridor Yohander Méndez (1-0) quien, tras sortear algunos problemas en los dos primeros innings, transitó 5.0 entradas en blanco, para llevarse el triunfo.

El zurdo recibió tres hits, todos sencillos, dio dos boletos y registró un ponche. Efectuó 72 envíos, 42 de ellos strikes (58 %) y se apuntó su primera apertura de al menos 5.0 innings en la LVBP desde el 4 de diciembre de 2022, contra Águilas del Zulia (6.1 IL, 1 CL y 5 K), por ronda eliminatoria.

En tanto, por postemporada no actuaba 5.0 episodios o más desde el recordado inicio del 24 de enero de 2022 contra Caribes de Anzoátegui (7.0 IL, 0 C, 9 K) en el sexto juego de la Gran Final.

Lo que viene

Magallanes (7-6) regresará a Valencia para recibir el jueves a Cardenales de Lara, aun con abridor bucanero por definir. Bravos (3-10), entretanto, viajará a Puerto La Cruz para enfrentar a Caribes de Anzoátegui, con Melvi Acosta como iniciador por los insulares.

Tabla de clasificación

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF.

Caribes de Anzoátegui 13 8 5 .615 0

Cardenales de Lara 12 7 5 .583 0.5

Navegantes del Magallanes 13 7 6 .538 1

Águilas del Zulia 13 7 6 .538 1

++ Bravos de Margarita 13 3 10 .231 5