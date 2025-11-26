Alibaba Group ha dado un golpe de autoridad en la competencia global por la inteligencia artificial (IA) de consumo con la presentación oficial de la versión beta pública de Qwen App, su nuevo asistente conversacional basado en su modelo fundacional Qwen.

El lanzamiento, exclusivo para el mercado chino, ha demostrado un crecimiento explosivo: la aplicación superó los 10 millones de descargas en su primera semana, estableciendo una de las tasas de adopción más aceleradas vistas en el sector de los chatbots de IA, según fuentes de la compañía.

Un asistente de IA

Qwen App representa el avance más significativo de Alibaba en el ecosistema de la IA de consumo. La herramienta pone directamente en manos del público el potencial del modelo Qwen 3, diseñado específicamente para abordar tareas prácticas y cotidianas.

Disponible desde mediados de mes en las tiendas de aplicaciones de Android y Apple en China, el asistente va más allá de la mera conversación. Es capaz de ejecutar tareas complejas como la elaboración de informes y la creación de presentaciones profesionales en cuestión de segundos, marcando un hito en la utilidad de la IA a nivel de usuario.

Estrategia

Este movimiento se enmarca en la estrategia de la tecnológica china para monetizar su creciente portafolio de soluciones basadas en Qwen y competir de tú a tú con los principales actores mundiales de la IA generativa. Alibaba ya ha confirmado que está preparando una versión internacional de la aplicación, aunque aún no ha proporcionado un cronograma específico.

Medios especializados también adelantan la inminente integración de funciones de IA con autonomía operativa dentro de su plataforma principal de comercio electrónico, Taobao, con el objetivo de impulsar y optimizar las decisiones de compra de los usuarios.

La IA y la nube

El gigante asiático ha reafirmado su compromiso con la tecnología como motor de crecimiento a largo plazo. A principios de año, Alibaba anunció una inversión de cerca de $54.000 millones de dólares dirigida a fortalecer su infraestructura de nube e inteligencia artificial. Esta ambiciosa apuesta ya ha impulsado su valor bursátil en casi un 90 % a lo largo de 2025.

Paralelamente, el conglomerado financiero Ant Group, filial de Alibaba, también celebra el éxito de su propia herramienta de IA generativa, LingGuang, que permite la creación de aplicaciones de software sin requerir conocimientos de programación y que logró alcanzar el millón de descargas en solo cuatro días.