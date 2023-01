El pelotero venezolano Alex Ramírez, en la madrugada de este viernes fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Japonés, luego de recibir 290 votos para un 81.7%, superando el 75% necesario para alcanzar la inmortalidad y convertirse en el primer latinoamericano en obtener este honor.

“Ramichan”, de 48 años, encabeza la Clase de 2023 del templo nipón, que también recibirá al norteamericano Randy Bass, elegido por el Comité de Expertos, y el compositor Yuji Koseki, seleccionado por el Comité Especial.

El caraqueño se convirtió en el tercer extranjero elegido por su actuación en la Nippon Professional Baseball, uniéndose al ruso Victor Starffin y el hawaiano Wally Kaname Yomamine, ambos naturalizados japoneses, y el cuarto en total, debido a que el exgrandeliga norteamericano Lefty O’Doul, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, también fue inmortalizado en el béisbol japonés, pero por su trabajo como embajador en la pelota de ese país. Bass será el quinto en este mismo año.

Ingresó en su 5to intento

Ramírez logró ingresar al Salón de la Fama con sede en Tokio en su quinta oportunidad en las papeletas, luego de ingresar en 2019 con un 40,4% de los votos. En 2020 recibió su mayor apoyo al sacar un 65,8%, casi el mismo de 2021, con 65.1%; mientras que en 2022 descendió a un 57,9%, aunque ahora pudo subir un 23.8% con respecto al año pasado para lograr superar el 75% requerido.

El venezolano es considerado como el mejor pelotero extranjero en la historia de la NPB, en la que impuso varios récords en sus 13 años como pelotero activo, vistiendo los uniformes de Yakult Swallows, Yomiuri Giants y Yokohama DeNA BayStars, equipo con el cual se convirtió en2016 en el primer mánager latino en la historia de ese circuito.

“Ramichan” fue presentado como nuevo miembro del templo nipón en la sede del Salón de la Fama y Museo del Béisbol Japonés, ubicado en el Tokyo Dome.

La fecha del acto de exaltación aún no ha sido confirmada, pero se estima que pueda realizarse entre el 19 y 20 de julio, cuando se realice la pausa de los Juegos de Estrellas de la pelota nipona.

Alex Ramírez sobre la llamada del Salón de la Fama del Béisbol Japonés dijo que “la verdad informado que darían la noticia el día 11, pero no llegaba y era algo que me extrañaba, porque aquí te llaman incluso para informarte que no entraste. Estuve incluso buscando información en internet, pero tampoco encontraba nada en los medios japoneses, hasta que ayer (jueves) finalmente sonó el teléfono y me dieron la noticia. Me siento muy contento, muy feliz. Fue una sensación inmensa. Cuando la llamada entró y contesté, los representantes del Salón de la Fama me dijeron que había tenido los números necesarios para entrar al Salón de la Fama. Me dijeron, ‘Felicitaciones, Ramichan, eres un inmortal’. Fue una sensación muy grande la que viví. No lloré, pero sí se me aguaron los ojos, y a mi esposa también. Nos abrazamos y me felicitó. Esto es algo muy grande para mí, para mi familia, para toda la gente que siempre me ha apoyado, la fanaticada. A todos quiero darles las gracias”.

Consejo a los peloteros jóvenes que vienen de Venezuela

Sobre lo primero que pasó por su cabeza al conocer la noticia señaló que “fueron muchas cosas que pasaron por la mente y siempre he puesto sobre la mesa algo que trato de darle de consejo a los peloteros jóvenes que vienen de Venezuela y Latinoámerica, y es que tenemos que ajustarnos a este béisbol. La cultura de este país es totalmente distinta y es a la que tenemos que ajustarnos, porque la cultura no se va a ajustar a nosotros, el béisbol de acá no se va a ajustar a nosotros. Y eso siempre lo llevo en mente porque fue lo más duro que viví durante mi carrera al principio. Cuando me pongo a pensar en todas esas cosas digo, ‘wow, gracias a Dios tomé la decisión correcta de ajustarme a la cultura japonesa’”.

Sobre convertirse en el primer latino en el Salón de la Fama del Béisbol Japonés dijo que “realidad me siento muy contento y es una barrera muy grande, de la que jamás tuve esa expectativa, pero que gracias a Dios se dieron estas cosas muy importantes de las que le tengo que dar gracias a mis padres, principalmente por enseñarme el respeto que debo tener sobre las otras personas y sobre muchas cosas. Creo que eso le abre las puertas a muchos latinos y a muchas personas que están siguiendo mis pasos y pueden tener esa gran oportunidad y la esperanza de pertenecer al Salón de la Fama en el futuro”.

Sobre su exaltación en su quinta oportunidad adujo que “el béisbol japonés tiene muchos peloteros muy buenos y que tienen muchos años esperando para entrar al Salón de la Fama. Para mí era mi quinto año, y una parte de mí siempre pensaba que de repente iba a durar un poco más en las votaciones, pero me dieron esta gran noticia de que entré y de una de las cosas que me enteré es que soy uno de los más jóvenes en entrar al Salón de la Fama, después de Hideki Matsui (44 años) y de Hideo Nomo (46)”.

Sobre qué equipo representará en su placa: “Todos mis equipos han sido factores importantes de mi carrera. Yakult Swallows fue el equipo que me dio la oportunidad de venir a Japón, lo que aprecio mucho. El mánager Tsutomu Wakamatsu fue muy paciente conmigo. Por eso pienso que si hubiese venido con otro equipo esto no estuviese sucediendo, por que él fue muy paciente conmigo y me dio una gran oportunidad. Pienso que el uniforme que voy a exhibir en el museo va a ser el de Yakult Swallows. La gorra que voy a llevar en la placa va a ser la de Yokohama DeNA BayStars, pese a que allí mi carrera no fue la mejor, pero con ese uniforme fue que puse la estampilla de llegar a los 2.000 hits. También me dieron la oportunidad como mánager y eso ha sido muy tomado en cuenta para este premio que estoy recibiendo. Por eso escogí tener en mi placa la gorra de Yokohama DeNA BayStars. Por supuesto, también tengo mucho qué agradecer a Yomiuri Giants, porque la mejor parte de mi carrera fue con ellos, por todo lo que pasó. Pasaron muchas cosas muy positivas con ese equipo, que forma una parte muy grande en este logro del Salón de la Fama. También me hubiese gustado vestir algo de ellos en el Salón de la Fama, pero creo que los Swallows y los BayStars merecen ese honor”.

En su mensaje para Venezuela indicó que “para mi gente en Venezuela lo primero que quiero es darle gracias por ese apoyo que siempre me han brindado y también quiero felicitarlos, porque ahora tenemos a otro Salón de la Fama de nuestro país. Todos somos venezolanos y todos compartimos esa alegría, ese triunfo y ese amor por el deporte y por dejar el nombre de Venezuela en alto. También quiero darlelas gracias a mis padres, Ramón Ramírez y Eladia Capriles, por darme ese cariño, ese amor y por darme esa enseñanza de tener respeto, de la humildad que uno siempre debería llevar por delante. A todos los fanáticos, muchas gracias. Siempre los tendré en mente y espero algún día regresar a Venezuela para compartir este triunfo con todos los fanáticos allá. Dios quiera que con esto se me abran las puertas para que el Salón de la Fama en Venezuela me tome en consideración y también pueda ser parte de ese privilegio, que sería un gran orgullo para mí y para toda mi familia, así como también espero que algún día pueda ser mánager de Águilas del Zulia, el equipo que más creyó en mí en Venezuela, y así volver de alguna manera al béisbol venezolano que tuve que dejar para perseguir este sueño que estoy viviendo”.

FICHA DEL JUGADOR

Nombre:

Alexander Ramón Ramírez Capriles

Lugar y fecha de nacimiento:

Caracas, 3 de octubre 1974.

Equipos:

Yakult Swallows (2001-2007)

Yomiuri Giants (2008-2011)

Yokohama DeNA BayStars (2012-2013)

Estadísticas:

1744 juegos, 866 anotadas, 2017 hits, 328 dobles, 12 triples, 380 jonrones, 1.272

empujadas y .301 de promedio en 13 temporadas.

Mánager:

Yokohama DeNA BayStars (2016-2020).

Récord:

336 victorias, 334 derrotas, 22empates.

Reconocimientos:

Dos vecesJugador Más Valioso de la Liga Central (2008 y 2009).

Dos veces campeón de la Serie de Japón (2001 y 2009).

Campeón bate de la Liga Central (2009)

Dos veces campeón de cuadrangulares de la Liga Central (2003 y2010).

Cuatro veces campeón de remolcadas de la Liga Central (2003, 2007, 2008, 2010).

Participó en ocho Juegos de Estrellas (2002, 2003, 2007, 2008. 2009, 2010, 2011 y 2012).

Logros:

Es dueño de la marca para extranjeros en la NPB en juegos (1.744), impulsadas (1.272) y

hits (2.017).

Es el único pelotero foráneo en alcanzar la cifra de 2.000 imparables, que le permitieron ingresar al selecto Club de Jugadores Extraordinarios, mejor conocido como el Meikyukai, que reúne a los peloteros que han alcanzado los 2.000 hits, las 200 victorias o los 250 juegos salvados en la NPB.

Sus 380 cuadrangulares también representan una marca para latinos y lo ubican segundo entre los peloteros extranjeros en ese circuito.

Es uno de los seis peloteros en la historia, y único latino, en sumar una temporada de 200 o más indiscutibles.

Posee el récord de ocho campañas consecutivas con 100 o más carreras remolcadas.

Es dueño de la marca de más juegos consecutivos para un extranjero con 985, la octava mayor cifra en la historia del circuito.

En 2016 se convirtió en el primer mánager latino en la historia de la NPB al dirigir a los BayStars, club al cual condujo a tres postemporadas en cinco años, incluyendo una participación en la Serie de Japón en 2017.