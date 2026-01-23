El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este jueves 22 de enero de 2026 haber conversado nuevamente con María Corina Machado, pero defendió el «liderazgo muy fuerte» del Gobierno interino venezolano de Delcy Rodríguez para garantizar estabilidad pos-Maduro.

«En este momento, están demostrando un liderazgo muy firme, al menos hasta ahora. También hablé hoy con María, a quien aprecio mucho», dijo a periodistas en Air Force One, al ser consultado sobre permitir que Rodríguez permanezca en el poder.

Trump descartó inicialmente a Machado por «falta de apoyo interno», respaldando a la chavista para transición. Tras reunión con ella en Washington (desde ~15/1, donde le regaló su Nobel de la Paz 2025), señaló: «Me gustaría involucrarla en el futuro de Venezuela».

Machado insiste en que el chavismo deje el poder para un país «libre» con ayuda de Trump.

Trump celebró ventas de petróleo venezolano —anunciadas por Rodríguez el 20/1 con US$300M de ingresos—: «Nuestro país se enriquecerá, bajarán impuestos y a Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros».