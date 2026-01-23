San Antonio, Texas —con >60% población hispana—, abordó este jueves 22 de enero de 2026 en consejo municipal la creciente preocupación por operativos migratorios federales (ICE), impulsados por el Gobierno de Donald Trump desde su posesión.

Ciudades demócratas como Chicago reportan protestas; en San Antonio, varias manifestaciones rechazan detenciones post-redada masiva de noviembre 2025 (140+ migrantes, mayormente venezolanos, hondureños y mexicanos), que derivó en nuevo grupo FBI-DHS contra crimen transnacional.

Coordinación limitada por ley estatal

La alcaldesa Gina Ortiz Jones (demócrata, ex Biden admin) reconoció comunicación con ICE, pero «muy poco margen de maniobra» por leyes federales/estatales. «Cumpliremos, traduciéndose en límites para la ciudad», dijo.

Jefe SAPD, William McManus, explicó adaptación a SB4 (2017, anti-«ciudades santuario»): obliga cooperación bajo penas. «No entramos domicilios ni esposamos; solo seguridad perimetral en solicitudes raras/específicas», aclaró. «SB4 no impide arrestos federales por interferencia».

María Cid de León: «ICE en complejos subsidiados, tiendas, ferreterías. Hijos temen por amigos; miedo por cómo nos vemos, incluso ciudadanos».

Marta Castilla, promotora: «Familias con padres detenidos, madres solas con niños. Gente evita salir/denunciar: ‘No hay debido proceso, se llevan a cualquiera'».