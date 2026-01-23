La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este jueves 22 de enero de 2026 en Washington con Reza Pahlaví —hijo del último sah de Irán (derrocado 1979)—, para abordar futuros pos-Maduro y ante protestas contra ayatolás.

«Intercambiamos perspectivas sobre nuestras luchas y unimos esfuerzos hacia la liberación de Irán y Venezuela de la opresión», posteó Machado en X. Expresó «admiración por el pueblo iraní, que lucha con coraje frente a represión brutal».

Denunció alianza chavismo-ayatolás: «Venezuela epicentro influencia iraní, peligro para continente americano. Supervivencia de regímenes: tragedia local y amenaza global/EE.UU.».

Machado está en Washington desde ~15/1; se reunió con Trump, regalándole su Nobel Paz 2025. Él, que respalda interinazgo Delcy Rodríguez para estabilidad, dijo querría «involucrarla».

Pahlaví, exiliado en EE.UU., propone plan para poder si cae régimen IRN; Trump no lo respalda públicamente.