River Plate designó este jueves 22 de enero de 2026 al exfutbolista franco-argentino David Trezeguet a un nuevo puesto institucional, enfocado en vinculación, alianzas estratégicas y posicionamiento de la marca.

Presentado por presidente Stefano Di Carlo, Trezeguet —ídolo histórico con experiencia en Juventus— articulará con áreas Institucional, Marketing y Comercial. Funciones: gestión sponsors/socios, representación en eventos protocolares locales/internacionales, relacionamiento con fútbol/industria deportiva.

«Fortalece estructura y crecimiento, sumando identidad y trayectoria», indica club.

Dirigido por Marcelo Gallardo, River suma Fausto Vera (Atlético Mineiro), Aníbal Moreno (Palmeiras) y uruguayo Matías Viña (Flamengo). Debut sábado vs. Barracas Central, tras 2025 sin títulos locales.