El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó este jueves 22 de enero de 2026 a su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa por aranceles del 30% a productos colombianos desde 1/2/2026, recordando que Bogotá le vendió electricidad durante la grave crisis energética de Ecuador.

«Le vendimos energía cuando la necesitaba. Ahora, como no la precisa, ven quién se hace amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar», afirmó Petro en acto en Leticia (Amazonas, fronterizo Brasil-Perú).

Noboa justificó tarifas por «falta cooperación antinarcóticos»; Colombia respondió con aranceles recíprocos y suspensión exportaciones eléctricas. Petro aludió relación personal: «No me quiere nada, pese a invitarme a su casa; la invitación no me gustó ni cinco».

Defendió cooperación regional: «No trasladamos narcotráfico, sino enfrentamos transnacionalmente con tecnología». Recordó exportación COL durante sequía ECU 2025 (apagones prolongados); frontera 586 km exige interdependencia, evitó unilaterales impacten población.