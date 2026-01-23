AME7516. LETICIA (COLOMBIA), 22/01/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablando durante un acto de Gobierno este jueves, en Leticia (Colombia). El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reprochó a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, el giro que dio al anunciar aranceles del 30 % a los productos de su país y recordó que Bogotá le vendió electricidad cuando lo necesitaba por una grave crisis energética. EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó este jueves 22 de enero de 2026 a su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa por aranceles del 30% a productos colombianos desde 1/2/2026, recordando que Bogotá le vendió electricidad durante la grave crisis energética de Ecuador.

«Le vendimos energía cuando la necesitaba. Ahora, como no la precisa, ven quién se hace amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar», afirmó Petro en acto en Leticia (Amazonas, fronterizo Brasil-Perú).

Noboa justificó tarifas por «falta cooperación antinarcóticos»; Colombia respondió con aranceles recíprocos y suspensión exportaciones eléctricas. Petro aludió relación personal: «No me quiere nada, pese a invitarme a su casa; la invitación no me gustó ni cinco».

Defendió cooperación regional: «No trasladamos narcotráfico, sino enfrentamos transnacionalmente con tecnología». Recordó exportación COL durante sequía ECU 2025 (apagones prolongados); frontera 586 km exige interdependencia, evitó unilaterales impacten población.

¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!

Facebook X Instagram WhatsApp Telegram Google Play Store

 

ARTÍCULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR