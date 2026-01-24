La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que hasta la fecha 626 personas han sido excarceladas en el país. Ante los cuestionamientos de diversas ONG y familiares de detenidos, la mandataria anunció que solicitará la intervención de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para validar las listas de los liberados.

Durante una reunión en el Palacio de Miraflores con su gabinete y representantes civiles, Rodríguez confirmó la cifra de liberaciones como parte del proceso anunciado el pasado 8 de enero por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

La mandataria calificó de «maniobras y mentiras» los señalamientos de sectores de la sociedad civil sobre la opacidad del proceso. «Hay sectores antipolíticos que no han entendido el momento y persisten en manipular cifras», afirmó.

Conversación con Volker Türk

Con el fin de desmentir las acusaciones, Rodríguez adelantó que sostendrá una conversación telefónica con Volker Türk el próximo lunes para que su oficina verifique oficialmente el listado de excarcelados.

«Ya basta de mentirle al pueblo venezolano. Esa desinformación ha tenido un costo altísimo para nuestra juventud, quienes sufrieron el horror de una agresión militar», señaló Rodríguez, en alusión a los eventos del 3 de enero que resultaron en la captura de Nicolás Maduro.

Finalmente, la presidenta interina hizo un llamado a la «responsabilidad» en el ejercicio político, instando a los actores sociales a no instrumentalizar la situación de los privados de libertad.