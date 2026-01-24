Los Houston Rockets, con 32 puntos de Kevin Durant, asaltaron este viernes la pista de los Detroit Pistons, los Indiana Pacers ganaron a los Thunder en su regreso a Oklahoma City tras perder el anillo en 2025 y Hugo González, con un triple en el último segundo de la prórroga, salvó a los Boston Celtics en Brooklyn.

Los Rockets derrotaron por 104-111 a los Pistons, que acumulaban cuatro victorias seguidas y son líderes en la Conferencia Este con un balance de 32-11.

Pero Kevin Durant le tiene tomada la medida a Detroit, el equipo que más le ha sufrido en su dilatada carrera.

Alperen Sengun aporto 19 puntos, Reed Sheppard 18 y Amen Thompson 15 a unos Rockets (27-16) que son cuartos en el Oeste.

Dulce venganza de Indiana

Los Pacers ganaron 114-117 a los Thunder en su regreso a Oklahoma City, ciudad que no pisaban desde el séptimo partido de las Finales de la NBA de 2025, conquistadas por Shai Gilgeous-Alexander y compañía.

Siete meses después, los dos finalistas de 2025 no pueden estar en situaciones más opuestas: los Thunder (37-9) son el mejor equipo de la liga y firmes candidatos a revalidar el título, mientras que los Pacers (11-35) están completando la peor temporada de su historia.

Indiana sobrevivió a los 47 puntos que anotó Gilgeous-Alexander y los 25 puntos y 13 rebotes de Chet Holmgren.

Andrew Nembhard firmó una excelente actuación con 27 puntos y 10 asistencias para los Pacers, mientras que Jarace Walker aportó 26 puntos, Pascal Siakam 21 y Aaron Nesmith 17.

Pese al triunfo, esa fatídica final seguirá persiguiendo a los Pacers: no solo se les escapó el anillo, sino que perdieron a su estrella, Tyrese Haliburton, con el tendón de Aquiles desgarrado; poniendo fin a la actual temporada antes de que empezase.

Hugo González, ‘salvador’

Hugo González fue clave en la remontada de los Boston Celtics este viernes en casa de los Brooklyn Nets, con un triple en el último segundo de la prórroga que llevó el encuentro a un segundo tiempo extra en el que finalmente se impusieron los hombres de Joe Mazzulla por 126-130.

«Quedaban dos segundos, el entrenador me llama para entrar y me dice que intente cogerla en el medio y dar un pase a los de fuera, pero me cierran. Me abro a una esquina, me la dan y luego pues ya tiro y la meto», González describió a Efe de esta manera la jugada que salvó a los Celtics de la derrota en Brooklyn.

González terminó con 10 puntos y 7 rebotes, una aportación notable a unos Celtics que tuvieron en Jaylen Brown a su mejor jugador, que firmó un triple-doble con 27 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias.

Los Celtics (28-16) son segundos en el Este a cuatro victorias de los Pistons.

Además de estos partidos, también este viernes los Denver Nuggets ganaron 100-102 en Milwaukee pese a prácticamente dilapidar una ventaja de 23 puntos en el último cuarto y los Cleveland Cavaliers derrotaron 123-118 a los Sacramento Kings.

Los Atlanta Hawks superaron 110-103 a los Phoenix Suns y, en Portland, los Trail Blazers cayeron 98-110 frente a los Toronto Raptors.

Finalmente, los New Orleans Pelicans vencieron 127-133 a los Memphis Grizzlies, con Santi Aldama descartado por molestias en una rodilla.