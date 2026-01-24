Los Cardenales de Lara dieron un golpe de autoridad en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez al aplastar 8-1 a las Águilas del Zulia, resultado que elimina matemáticamente al conjunto rapaz y consolida las aspiraciones crepusculares de cara a la Gran Final.

Dominio de Adrián Almeida

La clave del encuentro residió en el brazo del zurdo Adrián Almeida. Con una labor impecable de 6.0 entradas, Almeida maniató a la ofensiva zuliana permitiendo apenas cinco imparables y una carrera. Su control fue quirúrgico: abanicó a cinco rivales y no otorgó boletos, apuntándose su segunda victoria del Round Robin.

«Inning Fatídico»: un rally de siete carreras

El empate se rompió de forma estrepitosa en la quinta entrada. Lo que comenzó como un duelo cerrado se transformó en una pesadilla para el mánager Lipso Nava, quien utilizó a tres lanzadores antes de poder retirar el primer out del episodio.

Eybersson Polanco cargó con el revés tras permitir que se le embasaran los tres bateadores que enfrentó.

Lara desplegó un ataque de 13 hits. Destacaron los dobletes de Rafael Ortega y Alí Sánchez, sumados a un cuadrangular solitario de Jesús Bastidas.

Ocho de los nueve bateadores del lineup larense conectaron al menos un imparable; solo Danry Vásquez se fue en blanco.

Panorama actual

Mientras los Cardenales celebran su permanencia en la lucha por el título, las Águilas se despiden de la postemporada, víctimas de un pitcheo desgastado y una plaga de lesiones que terminó por pasarles factura en el momento más crítico.