El cantante británico Robbie Williams ha hecho historia en el Reino Unido al superar a The Beatles con más álbumes que llegaron al número uno de las listas de éxitos del país, según anunció la Official Charts Company.

Con su disco de estudio, ‘Britpop’, publicado la semana pasada, Williams alcanza su decimosexto álbum en la cima como solista, superando al grupo de Liverpool, que hasta ahora tenía el récord con 15 discos en primera posición.

Solo su disco ‘Reality Killed The Video Star’ (2009) no llegó al primer puesto, alcanzando el número dos.

Entre sus discos número uno se incluyen ‘Life Thru A Lens’ (1997), ‘I’ve Been Expecting You’ (1998), ‘Sing When You’re Winning’ (2000), ‘Escapology’ (2002), ‘Intensive Care’ (2005), ‘Take The Crown’ (2012), ‘The Heavy Entertainment Show’ (2016), ‘XXV’ (2022) o ‘Better Man’ (2025).

El disco que siempre quiso hacer

«Britpop es el disco que siempre quise hacer y ver que se convierte en mi decimosexto álbum número uno significa todo para mí», declaró Williams a la Official Charts Company, que recopila la lista oficial.

«Gracias a todos los fans que me han apoyado en cada paso; habéis hecho realidad mis sueños», afirmó, para reconocer que «nunca habría que esto fuera posible» cuando comencé su carrera con la banda Take That en 1990.

Martin Talbot, director de Official Charts, señaló que «hay récords y récords, y el logro de Robbie Williams de alcanzar su decimosexto álbum número uno es simplemente extraordinario».

«Ni siquiera el confiado joven de 16 años de Stoke-on-Trent habría creído que esto fuera posible cuando se unió a Take That en 1990, ¡pero aquí está, en la cima del mundo, el artista con más álbumes número uno del Reino Unido de todos los tiempos!», afirmó.

En total, Williams acumula 21 discos número uno contando sus trabajos con Take That, mientras que Paul McCartney conserva el récord de más número uno totales, como solista y con The Beatles, con 23.