El ingeniero metalúrgico larense y representante del Club Tribike, José Castillo Escalona resultó electo como el nuevo presidente de la Asociación de ciclismo del estado Bolívar al obtener 50 votos contra los 47 de su adversario directo Eduardo Araya, representante del Club Avante.

Las elecciones se llevaron a cabo este viernes en la sede de la Cámara de la Construcción en Alta Vista, Puerto Ordaz.

Con la votación alcanzada, los esfuerzos por elevar a un grado superlativo el ciclismo del estado Bolívar esperan poder consolidarse, devolviendo a instancias de primer nivel, modalidades deportivas como el ciclismo de pista que se desarrollará en el Velódromo de Ciudad Bolívar o el bicicross que con esta gestión espera consolidar un escenario acorde a su status.