Los trabajos de mantenimiento en los canales del municipio Piar siguen sin terminar, según denunciaron este martes integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática, ubicada en esa localidad.

Omar Ridao y Eduardo Zaraza, acompañaos de Gisela Games, Rosario Macuarisma, Casimiro Hernández hicieorn un recorrido por la zona y constataron que sectores como Banco Obrero, Las Guarataras, sector Francisco de Miranda y Alberto Ravel, son los más afectados.

El mantenimiento de los canales y quebradas de Upata corresponde al trabajo de la Alcaldía de Piar y la Fundación Yocoima, ambas instituciones, según la PUD, se han olvidado de hacerlo.

«Visitamos varios sectores, entre ellos, la calle Yocoima de Banco Obrero y Yuruari, donde ya había previo una denuncia y creíamos que se había atendido en su totalidad, sin embargo, fueron los habitantes del sector quienes comenzaron las labores de limpieza, luego funcionarios de la Fundación mencionada, se trasladaron a continuar y dejaron los escombros a un lado del conducto y puente, presumimos que con las llegadas de las lluvias las basuras y maleza, puedan obstruir el paso de las aguas fluviales», dijo Eduarzo Zaraza.

También hizo mención al deterioro en el sector Las Guarataras, donde vecinos han manifestado que los trabajos de mantenimiento no han empezado, pese a ser una zona de alto riesgo en época de lluvia.

«También observamos en una reciente visita realizada, como las aguas servidas corren por las calles, es importante mencionar que varias quebradas por donde circulan las aguas de El Caballo, no han sido atendidas, algunas están embauladas y el trabajo sería menos tedioso».

Tomar previsiones

Zaraza añadió que es importante tomar en cuenta aquellas quebradas y canales que aún no han sido atendidas y considerar las previsiones de lo anunciado por el INAMEH, sobre una Onda Tropical Nro. 01, la cual continúa desplazándose hacia el territorio del Sur del estado Bolívar.

«Estamos preocupados porque al parecer da más dividendo al entregar colchonetas, alimentos y cocinas eléctricas, que hacer los trabajos de mantenimiento y limpieza a tiempo».

No sólo es el desbordamiento de las aguas del Río Yocoima, también es las enfermedades que ocasionará en esta época de invierno. El Dr. Resaltó el Río mencionado que fue embaulado en democracia, está también desatendido, el cual presenta maleza, escombros, basura y arena en su cause, producto de eso, las aguas no pueden circular con normalidad.