Los consumidores y usuarios en Upata, denunciaron que algunos carniceros del Mercado Municipal, han venido estafando a los compradores con el peso adulterado en las balanzas al momento de pesar los productos cárnicos.

Este problema ha venido sucediendo desde el pasado mes de diciembre 2023, a pesar de llamar a las diferentes emisoras de radios para informar esta situación, los entes a quien le compete como la Dirección de Hacienda de la Alcaldía de Piar, para que hagan la revisión en los pesos, no se han pronunciado.

Karla Martínez, consumidora se encontraba en uno de los locales del mercado y compró un kilo de carne de primera, al llegar a su casa se percató de que al parecer no tenía lo solicitado.

Destacó “conseguí un peso y coloque la carne y marcó 800 gramos, no es la primera vez que me pasa esto, a pesar de tener la duda nunca me había atrevido a rectificar los comprado, hasta que decidí hacerlo”.

La usuaria resaltó que no se justifica esta situación, porque son muchas familias que apenas tienen algo para adquirir sólo un poco del producto cárnico y que los carniceros no les vendan lo justo, los cuales alteran las balanzas para obtener más ganancias, aunado a esto, los consumidores piden carne de primera y les venden de segunda.

20% menos de lo solicitado

Martha Fernández, ama de casa y otra de las afectadas expresó que la mayoría de los pesos en las carnicerías y verdureras del mercado, venden 20% menos de lo que supuestamente está comprado las personas, problema que no es atendido, por tanto, exhortan a los fiscales de Hacienda, dirigirse hasta el Mercado Municipal y examinar los pesos o balanzas que hay en las carnicerías, polleras, ventas de verduras, legumbres y frutas.