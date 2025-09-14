Los residentes de la urbanización Los Bucares en Puerto Ordaz han estado más de 266 horas sin electricidad, debido a un incidente que se agravó por la falta de acción por parte de la empresa eléctrica Corpoelec.

El problema comenzó el viernes 05 de septiembre, cuando una caja de distribución explotó después de una llovizna. A pesar de los reportes, los técnicos de Corpoelec no solucionaron la falla de inmediato, argumentando que debían esperar a que el daño fuera total.

Posteriormente, un cable cayó y, durante el intento de reconexión, se produjo una segunda y más grave explosión que inutilizó un transformador.

Esto dejó a 80 familias sin luz. Desde entonces, los vecinos han intentado comunicarse con la empresa, pero solo han recibido respuestas evasivas, como que «hay otras comunidades que tienen prioridad».

La situación ha causado gran frustración y preocupación en la comunidad, afectando sus actividades diarias y la conservación de alimentos. Al momento de la nota, no había una fecha estimada para que se restableciera el servicio.

Afectados

Quienes más sufren son los ancianos, enfermos y niños, una vecina destacó «esto es muy desesperante, ver como sacan a las personas enfermas y ancianos a pasar el día debajo de los árboles de la urbanización, porque el calor es insoportable».

Otros residentes aseguraron que se mudaron a casa de sus familiares porque no tienen fecha para reconectar el servicio.

«Nos informaron que la empresa no tiene transformador, nosotros como comunidad compramos algunos repuestos pero no son suficiente para reestablecer la luz en su totalidad y comprar un transformador es imposible por el costo que tiene», destacó otro vecino.

El clamor es a una sola voz, que Corpoelec se aboque a solucionar este problema que tiene en sosobra a los habitantes de la urbanización Los Bucares.