La ciudadana Anmy Ivonett Pérez González fue designada como nueva superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), según lo establece el Decreto Presidencial Nº 5.250, publicado en la Gaceta Oficial Nº 43.314 del 10 de febrero de 2026.

Con este nombramiento, Pérez González asume la conducción del organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, en reemplazo de Dheliz Adriana Álvarez, quien había sido elegida para el cargo en agosto del año pasado.

La nueva superintendenta cuenta con experiencia dentro de la institución, donde desde enero de 2023 se desempeñó como consultora jurídica, encargada de labores administrativas y legales vinculadas al sector bancario.

Por su parte, Álvarez Márquez pasará a ocupar la jefatura de la empresa Venezolana de Turismo S.A. (Venetur), en condición de encargada, dando continuidad a su trayectoria en la gestión pública, informó la fuente.

Asimismo, a Giber Ruíz Carvajal como nueva presidenta de Venezolana de Teleféricos (Ventel).